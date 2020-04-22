Иран запустил в космос первый военный спутник. Фото и видео

Иран утром в среду, 21 апреля, вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor, что в переводе означает "свет".

Об этом со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции сообщает Euronews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на 425-километровую орбиту спутник был выведен КСИР с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир, при помощи трехступенчатой ракеты-носителя "Касед" ("посланник" или "гонец").

При этом издание пишет, что операция по выводу спутника на орбиту состоялась после неудачной попытки в начале февраля запуска спутника, который не носил военных целей.

Запуск Ираном военного спутника Noor t.me/bbbreaking/46312

Руководитель разведывательной службы LeBeck International Майкл Горовиц в комментарии изданию заявил, что запуск спутника состоялся в условиях напряженности отношений с США после краха иранской ядерной сделки и спецоперации США, в результате которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

Запуск Ираном военного спутника Noor t.me/bbbreaking/46312

"Вашингтон, вероятно, внимательно следит за развитием этих событий: космическая программа Ирана тесно связана с его ракетными и ядерными программами. Если он способен запустить тяжелые военные спутники, то может также установить ядерные боеголовки на межконтинентальные ракеты. Думаю, что это является частью усилий Ирана оказывать давление как на Вашингтон, так и на европейцев после выхода США с ядерной сделки", – подчеркнул Горовиц.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 января Иран осуществил бомбардировку военных баз США, расположенных в Ираке. В результате погибло 26 американских военнослужащих. Атака стала местью за ликвидацию генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани.