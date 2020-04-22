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22 апреля • обновлено в 16:10
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Иран запустил в космос первый военный спутник. Фото и видео

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Иран утром в среду, 21 апреля, вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor, что в переводе означает "свет".

Об этом со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции сообщает Euronews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на 425-километровую орбиту спутник был выведен КСИР с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир, при помощи трехступенчатой ракеты-носителя "Касед" ("посланник" или "гонец").

Иран запустил в космос первый военный спутник. Фото и видео

При этом издание пишет, что операция по выводу спутника на орбиту состоялась после неудачной попытки в начале февраля запуска спутника, который не носил военных целей.

Запуск Ираном военного спутника Noor

Запуск Ираном военного спутника Noor

t.me/bbbreaking/46312

Руководитель разведывательной службы LeBeck International Майкл Горовиц в комментарии изданию заявил, что запуск спутника состоялся в условиях напряженности отношений с США после краха иранской ядерной сделки и спецоперации США, в результате которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

Запуск Ираном военного спутника Noor

Запуск Ираном военного спутника Noor

t.me/bbbreaking/46312

"Вашингтон, вероятно, внимательно следит за развитием этих событий: космическая программа Ирана тесно связана с его ракетными и ядерными программами. Если он способен запустить тяжелые военные спутники, то может также установить ядерные боеголовки на межконтинентальные ракеты. Думаю, что это является частью усилий Ирана оказывать давление как на Вашингтон, так и на европейцев после выхода США с ядерной сделки", – подчеркнул Горовиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 января Иран осуществил бомбардировку военных баз США, расположенных в Ираке. В результате погибло 26 американских военнослужащих. Атака стала местью за ликвидацию генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Иран
Теги
ракеты космос
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Иран утром в среду, 21 апреля". В каком измерении живет редакция Обоза?)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
425 км это низкая околоземная орбита, очень низкая. Спутник на ней долго не продержится без коррекции орбиты.
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Котельников Вячеслав
Котельников Вячеслав
Pavlov Pavel, ну во всяком случае, не ниже,чем орбита украинского Лебедя
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