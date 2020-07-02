Иран выплатит компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ, - МИД Швеции

Иран согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом над Тегераном самолете МАУ.

Как сообщило Associated Press, такую информацию озвучила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Соглашение о взаимопонимании относительно выплат компенсаций уже подписали.

"Мы подписали соглашение о взаимопонимании в том, как теперь будем вести переговоры с Ираном о возмещении ущерба и выплате компенсации ближайшим родственникам жертв", – заявила Анн Линде.

По словам министра, "нет никаких сомнений" в том, что Иран выплатит компенсации.

Выплаты должны получить семьи погибших граждан пяти стран: Швеции, Канады, Великобритании, Афганистана и Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также подтвердил подписание меморандума с Ираном о выплате компенсаций. Он подчеркнул, что эта инициатива принадлежала украинской стороне.

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