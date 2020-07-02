Иран выплатит компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ, - МИД Швеции
Иран согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом над Тегераном самолете МАУ.
Как сообщило Associated Press, такую информацию озвучила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Соглашение о взаимопонимании относительно выплат компенсаций уже подписали.
"Мы подписали соглашение о взаимопонимании в том, как теперь будем вести переговоры с Ираном о возмещении ущерба и выплате компенсации ближайшим родственникам жертв", – заявила Анн Линде.
По словам министра, "нет никаких сомнений" в том, что Иран выплатит компенсации.
Выплаты должны получить семьи погибших граждан пяти стран: Швеции, Канады, Великобритании, Афганистана и Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также подтвердил подписание меморандума с Ираном о выплате компенсаций. Он подчеркнул, что эта инициатива принадлежала украинской стороне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики"со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.
Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.