Иран выдвинул новый ядерный ультиматум Европе

Иран выдвинул европейским странам семь условий, соблюдение которых сохранит ядерную сделку.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera в Twitter со ссылкой на духовного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи, передает Lenta.

Согласно условиям, Европа должна обеспечить гарантии для продажи иранской нефти. Кроме того, страны ЕС призваны устранить препятствие для сотрудничества банков с Ираном.

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Иначе, страна оставит за собой право возобновить ядерную активность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Перед этим президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что если Америка покинет ядерное соглашение, ее ждут серьезные последствия.

14 мая страна потребовала от европейских участников гарантий сохранения ядерной сделки после выхода США. На следующий день Иран пригрозил США выходом из ядерной сделки.