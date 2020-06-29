Иран выдал ордер на арест Трампа и обратился в Интерпол

Кирилл Лютый Мир 19:50, 29.06.2020

В Иране суд выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще более 30 лиц, которые якобы причастны к убийству генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Как передает местное агентство IRNA, прокурор Али Мехра обвинил Трампа и других американцев в "убийстве и терроризме".

Он заявил, что Трампа "будут преследовать даже после окончания президентского срока". Имена остальных американцев, которых Иран хочет арестовать, он не назвал.

Прокурор добавил, что даже обратился по этому поводу в Интерпол, однако ответ на запрос Ирану пока что не предоставили.

Как писал OBOZREVATEL, Сулеймани и еще 7 иранских военных были убиты 3 января 2020 года в результате американской спецоперации. Трамп заявил, что генерал "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

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