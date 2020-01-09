Иран совершил масштабную кибератаку на США: в Тегеране похвастались результатом

Иранские военные готовились, минимум, к трехдневному военному противостоянию с США и успели вывести из строя американские системы слежения за их ракетами, а также беспилотники противника.

Об этом заявил командир аэрокосмической службы Революционной гвардии Ирана Амир Али Гаджизаде, сообщает ВВС. Отмечается, что кибератака помогла иранцам получить преимущество.

По словам генерала, удары по американским войскам в Ираке могли бы стать началом большой операции в регионе, если бы США ответили. В отместку за убийство Каксема Сулеймани могли выпустить в разы больше ракет.

Иран совершил масштабную кибератаку на США tasnimnews.com

"Намерение Ирана не состояло в том, чтобы убить американских военных, но операцию можно было спланировать таким образом, чтобы на первом этапе погибло до 500 человек и еще тысячи, если бы США ответили", – пояснил Гаджизаде.

"Мы думали, что столкновение будет продолжаться от трех дней до недели. Мы подготовили несколько тысяч ракет для таких обстоятельств", – сказал он.

Также генерал сообщил агентству Tasnim, что во время ракетной атаки Иран провел также кибератаки, которые отключили американские системы слежения за ракетами.

Он уточнил, что кибератаки были направлены против навигационных систем американских самолетов и беспилотников.

"Через 15 минут после крупной операции по радиоэлектронной борьбе американские беспилотники на мгновение вышли из-под контроля, и это стало для них огромным ударом", – сказал генерал.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заверил, что трагических последствий атаки Ирана удалось избежать якобы именно из-за отменной работы систем слежения за ракетами противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 января Иран нанес удар 13 баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Ответственность на себя взял Корпус стражей Иранской революции.

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