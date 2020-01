Иран разбомбил американские военные базы в Ираке: все подробности

В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.

За вторым разом пострадала третья база США – Кэмп Кук. Ответственность на себя взял Иранский корпус стражей революции, передает телеканал Press TV. Отмечается, что сначала были выпущены более 10 ракет, а затем около пяти. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, база США в Айн аль-Асаде уничтожена полностью. СМИ сообщают о более 20 погибших американских военных, но пока эти данные не подтверждаются.

При этом ABC со ссылкой на источники уточняет, что удары были нанесены с территории Ирана баллистическими ракетами.

Атаки якобы была направлены на "многочисленные" объекты США в Ираке. Среди прочих обстрелу подверглись как раз объект в Эрбиле и база "Айн-аль-Асад" на западе страны.

Появилось официальное заявление Корпуса Стражей Исламской революции:

"Пришло время выполнить обещание и с позволения Всемогущего Бога ответить на преступные и террористические действия американских захватчиков и убийство героя и командира силами Кудс Корпуса Стражей Исламской революции. В рамках операции под названием "Мученик Сулеймани" с применением ракет класса "воздух-воздух" были атакованы объекты американских захватчиков".

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер прибыли на совещание к президенту Дональду Трампу из-за бомбандировки Ираном американских военных баз в Ираке.

Его помощники срочно начали подготовку к его обращению, с которым американский лидер должен выступить перед народом.

Конкретные сроки выступления пока не определены и могут быть отложены, так как информация о нападении постоянно обновляется.

В Пентагоне так прокомментировали данный инцидент.

"Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции — в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", — заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

По предварительным данным, после обстрела американской базы Эйн-аль-Асад есть пострадавшие "на иракской стороне".

