Иран призвал ООН наказать Трампа за убийство Сулеймани

Власти Ирана обратились в Совет безопасности ООН из-за ситуации вокруг убийства США генерала Касема Сулеймани.

Руководство арабского государства требует у Совбеза осудить операцию со стороны Штатов, главной целью которой было убийство высокопоставленного силовика Тегерана.

Также известно, что в Европейском Союзе выразили озабоченность из-за смерти Сулеймани. ЕС призвал руководителя иранского МИДа прибыть в Брюссель для переговоров и консультаций.

Ранее же ситуация вокруг Ирана и США накалилась до предела. После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада (Ирак) в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

Коллаж Вести Израиль

Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что в случае атаки Штаты ударят по 52 объектам в Иране. По его словам, это произойдет "очень быстро и сильно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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