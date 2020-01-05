Иран призвал ООН наказать Трампа за убийство Сулеймани

Власти Ирана обратились в Совет безопасности ООН из-за ситуации вокруг убийства США генерала Касема Сулеймани.
Руководство арабского государства требует у Совбеза осудить операцию со стороны Штатов, главной целью которой было убийство высокопоставленного силовика Тегерана.
Также известно, что в Европейском Союзе выразили озабоченность из-за смерти Сулеймани. ЕС призвал руководителя иранского МИДа прибыть в Брюссель для переговоров и консультаций.
Ранее же ситуация вокруг Ирана и США накалилась до предела. После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада (Ирак) в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
Коллаж
Вести Израиль
Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что в случае атаки Штаты ударят по 52 объектам в Иране. По его словам, это произойдет "очень быстро и сильно".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.
В сеть попало видео с места его ликвидации.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Предполагается, что для ликвидации была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В сети также всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
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