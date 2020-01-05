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5 января • обновлено в 14:27
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Иран призвал ООН наказать Трампа за убийство Сулеймани

1.1т
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Власти Ирана обратились в Совет безопасности ООН из-за ситуации вокруг убийства США генерала Касема Сулеймани.

Руководство арабского государства требует у Совбеза осудить операцию со стороны Штатов, главной целью которой было убийство высокопоставленного силовика Тегерана.

Также известно, что в Европейском Союзе выразили озабоченность из-за смерти Сулеймани. ЕС призвал руководителя иранского МИДа прибыть в Брюссель для переговоров и консультаций.

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Ранее же ситуация вокруг Ирана и США накалилась до предела. После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада (Ирак) в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

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Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что в случае атаки Штаты ударят по 52 объектам в Иране. По его словам, это произойдет "очень быстро и сильно".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Дональд Трамп Касем Сулеймани
Место
Иран
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я считаю, что если сейчас все международные организации утрутся и не введут санкции против США, то нам надо срочно выходить из этих организаций и действовать строго в своих интересах.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кто любит грязное порно? Ловите ))))) Александр Проханов: Я выразил генералу Сулеймани своё восхищение и расцеловал его троекратно по русскому обычаю, а он улыбнулся и поцеловал меня в губы
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