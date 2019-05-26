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/Новости мира

Война? Иран пригрозил отправить на дно американские корабли

3.3тЧитать материал на украинском

Иран готов потопить американские корабли в Персидском заливе в случае провокаций со стороны ВМС США.

Такое заявление сделал советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани, передает ФАН. По его мнению, для этих целей Тегеран может использовать "полностью секретное" оружие.

"Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем", — сказал Корбани.

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Иранский военнослужащий уточнил, что в регионе находятся два корабля ВМС США. Он заверил, что в случае оплошностей со стороны Вашингтона вооруженные силы Ирана могут отправить их на морское дно.

Иран пригрозил США

Иран пригрозил США

wikipedia.org

"Мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское", — заключил Корбани.

Как сообщал OBOZREVATEL, отношения между Соединенными Штатами Америки и Ираном заметно обострились на протяжении последних месяцев. Вашингтон ввел жесткие ограничительные меры в отношении субъектов хозяйствования этой страны с целью "изменения поведения" ее руководства. Кроме того, "Корпус стражей исламской революции" был признан террористической организацией.

В ответ на эти действия власти Ирана признали террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США. Соединенные Штаты получили статус "государства — спонсора терроризма".

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Место
Иран
Тег
США
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смотрю на Окраину....Видно вас всех мамы в понедельник рожали...Не идут у вас дела Счёт в футбольном матче Россия Окраина...100 -0
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забудем об Иране Вспомним про Окраину..Животные...я так понял ваши катера больше никогда в этой жизни не пойдут в Керченский пролив....а сколько было обещаний...угроз...НАТО...Где??????? Скоро уже год как...Алкаша уволили...Шут бегает прыгает))))
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