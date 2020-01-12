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12 января • обновлено в 10:06
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Иран предупреждал США: всплыли резонансные данные об авиаударе

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Американские военнослужащие на авиабазе Айн-аль-Асад на севере Ирака заранее знали об авиаударе, который готовил Иран.

Это позволило им укрыться в убежищах за 2,5 часа до атаки, сообщает телеканал CNN. Информации о том, как именно будет действовать Тегеран, у военных не было.

К времени, когда начался первый из четырех ракетных залпов, большинство военнослужащих либо покинули базу, либо укрылись в бункерах.

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Атака длилась около двух часов, а удары были нанесены только по той части авиабазы, где располагались американские военные. По информации телеканала, часть ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, где укрывались военные.

Фото базы США со спутника

Фото базы США со спутника

Bloomberg

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Ирак
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