Иран потопил ракетой собственный корабль: 40 погибших, множество пропавших без вести

В Иране запустили ракету в собственный военный корабль, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек.

Как сообщает Al jazeera и другие СМИ, это произошло в ночь на 11 мая в Оманском заливе во время военных учений (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В частности, иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в линкор, который также принимал участие в учениях.

Иран запустил ракету в свой военный корабль

Отмечается, что в инциденте погибли 40 военнослужащих. Кроме этого, еще десятки пропали в море.

Иран запустил ракету в свой военный корабль dailymail.co.uk

Подчеркивается, что официальный Иран ситуацию пока не прокомментировал. В то же время по данным СМИ, иранские военно-морские силы постоянно проводят обучение, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

Иран запустил ракету в свой военный корабль dailymail.co.uk

Иран запустил ракету в свой военный корабль dailymail.co.uk

Иран запустил ракету в свой военный корабль dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor, что в переводе означает "свет".

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