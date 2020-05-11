Иран потопил ракетой собственный корабль: 40 погибших, множество пропавших без вести

В Иране запустили ракету в собственный военный корабль, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек.
Как сообщает Al jazeera и другие СМИ, это произошло в ночь на 11 мая в Оманском заливе во время военных учений (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
В частности, иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в линкор, который также принимал участие в учениях.
Иран запустил ракету в свой военный корабль
Отмечается, что в инциденте погибли 40 военнослужащих. Кроме этого, еще десятки пропали в море.
Иран запустил ракету в свой военный корабль
dailymail.co.uk
Подчеркивается, что официальный Иран ситуацию пока не прокомментировал. В то же время по данным СМИ, иранские военно-морские силы постоянно проводят обучение, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации.
Иран запустил ракету в свой военный корабль
dailymail.co.uk
Иран запустил ракету в свой военный корабль
dailymail.co.uk
Иран запустил ракету в свой военный корабль
dailymail.co.uk
📹 Cesedi bulunan personel sayısı 22'ye ulaştı. # İran pic.twitter.com/JlpfKhGxhd- GÖKTÜRK REPORT 🇹🇷 (@GokturkReport) May 10, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor, что в переводе означает "свет".
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