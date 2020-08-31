Иран поставил условие Украине для расследования катастрофы самолета МАУ

Все вопросы по расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране могут быть урегулированы в досудебном порядке, в частности, если Украина не будет политизировать процесс и нагнетать медийный ажиотаж.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради. По его словам, если Украина и Иран будут двигаться "в духе доброй воли", то проблем не возникнет и стороны достигнут согласия.

"Иными словами, требования, выходящие за юридические рамки, и незаконные требования с одной стороны, а также отсутствие добрых намерений могут создать трудности в решении вопросов, связанных с катастрофой, и способствовать затягиванию их решения", – отметил Моради.

Он отметил, что Тегеран взял ответственность за катастрофу на третий день после нее, отправил "черные ящики" во Францию, участвовал в политических и юридических консультациях, в том числе с экспертами ICAO, задержал подозреваемых и начал судебный процесс.

Кроме того, он обратился к Украине с просьбой "строить диалог в рамках закона".

"Моя просьба заключается также в том, чтобы мы строили наш диалог в рамках закона и на основе доброй воли и стремились сохранять позитивную атмосферу, созданную после первого тура переговоров, воздерживались от политизации вопроса и создание ажиотажа медийного. В этом случае, я уверяю, что дело будет решено быстро, четко, объективно, на основе справедливости", – добавил Моради.

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