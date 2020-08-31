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Иран поставил условие Украине для расследования катастрофы самолета МАУ

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
19,2 т.
Катастрофа Boeing 737 под Тегераном

Иран поставил условие Украине для расследования катастрофы самолета МАУ. Фото: Aha

Все вопросы по расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране могут быть урегулированы в досудебном порядке, в частности, если Украина не будет политизировать процесс и нагнетать медийный ажиотаж.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради. По его словам, если Украина и Иран будут двигаться "в духе доброй воли", то проблем не возникнет и стороны достигнут согласия.

"Иными словами, требования, выходящие за юридические рамки, и незаконные требования с одной стороны, а также отсутствие добрых намерений могут создать трудности в решении вопросов, связанных с катастрофой, и способствовать затягиванию их решения", – отметил Моради.

Он отметил, что Тегеран взял ответственность за катастрофу на третий день после нее, отправил "черные ящики" во Францию, участвовал в политических и юридических консультациях, в том числе с экспертами ICAO, задержал подозреваемых и начал судебный процесс.

Кроме того, он обратился к Украине с просьбой "строить диалог в рамках закона".

"Моя просьба заключается также в том, чтобы мы строили наш диалог в рамках закона и на основе доброй воли и стремились сохранять позитивную атмосферу, созданную после первого тура переговоров, воздерживались от политизации вопроса и создание ажиотажа медийного. В этом случае, я уверяю, что дело будет решено быстро, четко, объективно, на основе справедливости", – добавил Моради.

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ИранКрушение украинского Boeing 737 в Иране
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