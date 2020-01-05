"Все, кто с Трампом – враг!" Тегеран пообещал "выбить" США с Ближнего Востока

Тегеран пригрозил Вашингтону кровавой местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
В частности, громкие угрозы озвучил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, передает Fars.
"За убийством мученика генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец присутствию США в регионе", – заявил он в эфире иранского гостелевидения.
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По его словам, Вашингтон сам спровоцировал конец своего присутствия на Ближнем Востоке, но ответ Ирана "затронет обширную географию и будет иметь определенное воздействие".
При этом предупредил, что любой, кто примет сторону Вашингтона, будет считаться врагом мусульманских стран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани.
В сеть попало видео с места его ликвидации.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Предполагается, что для ликвидации была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В сети также всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
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