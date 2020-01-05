"Все, кто с Трампом – враг!" Тегеран пообещал "выбить" США с Ближнего Востока

Тегеран пригрозил Вашингтону кровавой местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

В частности, громкие угрозы озвучил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, передает Fars.

"За убийством мученика генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец присутствию США в регионе", – заявил он в эфире иранского гостелевидения.

В Тегеране пообещали "выбить" США с Ближнего Востока en.farsnews.com

По его словам, Вашингтон сам спровоцировал конец своего присутствия на Ближнем Востоке, но ответ Ирана "затронет обширную географию и будет иметь определенное воздействие".

При этом предупредил, что любой, кто примет сторону Вашингтона, будет считаться врагом мусульманских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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