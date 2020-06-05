Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса: число больных достигло нового рекорда

Иран стал первой страной, сообщившей о второй волне коронавирусной инфекций COVID-19 после ослабления карантина.

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Как пишет Daily Mail, количество случаев заболевания в стране достигло рекордно высокого уровня (чтобы посмотреть график, доскролльте до конца страницы).

Иран сообщил о второй волне коронавируса

В середине апреля Иран начал ослаблять карантинные ограничения, которые были введены в феврале. Но в начале мая число зараженных стало расти, и в настоящее время оно превышает 3000 человек в течение трех последних дней подряд.

При этом представители иранского здравоохранения утверждают, что "вторая волна" на самом деле является результатом более качественного тестирования и регистрации данных после того, как возникли серьезные сомнения в их изначальной точности.

Это частично подтверждается тем фактом, что показатели ежедневной смертности в стране не увеличивались вместе с общим количеством случаев заражения.

Государственное информагентство IRNA сообщило о 59 случаях смерти 3 июня, что немного ниже майского среднего показателя в 60 случаев в день.

По состоянию на 5 июня в Иране зафиксировано 167 156 случаев COVID-19, из них 8134 – с летальным исходом.

График с количеством заболевших коронавирусом в Иране Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия считает, что все страны-члены ЕС должны отменить свои пограничные ограничения из-за пандемии коронавируса уже до конца этого месяца.

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