Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ

Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог был случайно сбит ракетой российского производства.
Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей, передает Reuters. "Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана, все те страны, граждане которых находились на борту самолета, могут отправлять представителей, и мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к расследованию и изучению "черных ящиков", — сказал Рабей.
Крушение самолета МАУ в Иране
Кроме того, Иран обратился к Канаде с просьбой передать информацию о крушении Boeing 737 авиакомпании МАУ под Тегераном.
"Мы призываем Канаду и любое другое правительство, которое располагает информацией о крушении, передать данные в иранский следственный комитет", – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.
Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении . По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.
OBOZREVATEL собрал всю детальную информацию о жертвах трагедии. С ней можно ознакомиться здесь.
Американский СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
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