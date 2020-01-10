Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ

Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог был случайно сбит ракетой российского производства.

Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей, передает Reuters. "Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана, все те страны, граждане которых находились на борту самолета, могут отправлять представителей, и мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к расследованию и изучению "черных ящиков", — сказал Рабей.

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Крушение самолета МАУ в Иране

Кроме того, Иран обратился к Канаде с просьбой передать информацию о крушении Boeing 737 авиакомпании МАУ под Тегераном.

"Мы призываем Канаду и любое другое правительство, которое располагает информацией о крушении, передать данные в иранский следственный комитет", – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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