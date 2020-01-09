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9 января • обновлено в 10:34
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Иран отверг предложение США помириться: официальный ответ

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Иран отверг предложение США о сотрудничестве, отметив, что это связано с вводом Вашингтоном новых санкций против страны.

О такой позиции заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает "РИА Новости". Он назвал "невероятной" инициативу Белого дома.

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Иран отверг предложение США о сотрудничестве

Иран отверг предложение США о сотрудничестве

ФАН

"До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла", – сказал дипломат.

Он также добавил, что "беспрецедентные" санкции, которые накладывают США, противоречат нормам международного права.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне США сообщили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для того, чтобы снизить напряженность в регионе.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Иран
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