Иран отправил во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ

Мир 14:08, 18.07.2020 Обновлено: 14:25, 18.07.2020

Иранская сторона отправила во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого в январе под Тегераном самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины.

Как сообщает издание Etemad со ссылкой на замглавы министерства иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, черный ящик украинского самолета был доставлен в Париж.

По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенной к расследованию происшествия.

Расшифровка самописцев начнется в понедельник, 20 июля.

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