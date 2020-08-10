Иран отказался заплатить МАУ компенсацию за сбитый самолет

Марина Погорилко Мир 19:22, 10.08.2020 Обновлено: 19:26, 10.08.2020

Иран отказался выплатить компенсацию "Международным авиалиниям Украины" за сбитый в январе самолет, потому что лайнер был застрахован европейскими фирмами.

Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, сообщает Reuters. Он потребовал компенсации от этих компаний.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими (страховыми) компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", – сказал Сулеймани.

При этом его комментарии касались только выплат компании МАУ, о возможной компенсации семьям жертв он не упомянул. Реакции от европейских авиационных страховщиков на данный момент не последовало.

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