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Иран отказался заплатить МАУ компенсацию за сбитый самолет

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
1,8 т.

  • Иран отказался от выплат компенсации авиакомпании МАУ за сбитый в январе самолет

  • В стране потребовали компенсации от европейских страховых компаний, поскольку самолет был застрахован ими

  • В то же время о возможной компенсации семьям жертв речь пока не шла

  • Реакции от европейских авиационных страховщиков пока нет

Иран отказался от выплаты компенсации МАУ (Фото: commets.ua)

Иран отказался от выплаты компенсации МАУ (Фото: commets.ua).

Иран отказался выплатить компенсацию "Международным авиалиниям Украины" за сбитый в январе самолет, потому что лайнер был застрахован европейскими фирмами.

Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, сообщает Reuters. Он потребовал компенсации от этих компаний.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими (страховыми) компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", – сказал Сулеймани.

При этом его комментарии касались только выплат компании МАУ, о возможной компенсации семьям жертв он не упомянул. Реакции от европейских авиационных страховщиков на данный момент не последовало.

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