Иран отказался заплатить МАУ компенсацию за сбитый самолет

Иран отказался от выплат компенсации авиакомпании МАУ за сбитый в январе самолет
В стране потребовали компенсации от европейских страховых компаний, поскольку самолет был застрахован ими
В то же время о возможной компенсации семьям жертв речь пока не шла
Реакции от европейских авиационных страховщиков пока нет
Иран отказался от выплаты компенсации МАУ (Фото: commets.ua).
Иран отказался выплатить компенсацию "Международным авиалиниям Украины" за сбитый в январе самолет, потому что лайнер был застрахован европейскими фирмами.
Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, сообщает Reuters. Он потребовал компенсации от этих компаний.
"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими (страховыми) компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", – сказал Сулеймани.
При этом его комментарии касались только выплат компании МАУ, о возможной компенсации семьям жертв он не упомянул. Реакции от европейских авиационных страховщиков на данный момент не последовало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, отметив, что это займет много времени.
также в Тегеране согласились выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом над Тегераном самолете МАУ.