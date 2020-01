Иран отказался от прямых переговоров с США: Трампу поставили ультиматум

Иран не хочет вести переговоры с США в формате "один на один".

Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter, отметив, что поддерживает диалог лишь при схему с "шестеркой" посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия), с которыми был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Дональд Трамп все еще мечтает о двусторонней встрече, чтобы удовлетворить свое желание получить "сделку Трампа". Необоснованный оптимизм", – заявил Зариф.

Дипломат также обвинил американского лидера в том, что он покинул формат с "шестеркой" посредников, "откатив ситуацию к положению до 2017 года".

Зариф также заявил, что США должны компенсировать Ирану причиненный урон. О чем именно речь, глава МИД не уточнил.

.@realDonaldTrump is still dreaming about a bilateral meeting—to satisfy HIS lust for a "Trump deal". It’s wishful thinking. The only possible venue for talks is at the P5+1 table—which HE left—reverting to pre-2017, AND compensating Iran for damages.