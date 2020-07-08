Иран отказался от переговоров о компенсации за сбитый самолет МАУ

Иран отказался вести с Украиной переговоры относительно денежной компенсации семьям погибших сбитого самолета МАУ.

Об этом ВВС рассказал замглавы МИД Украины Евгений Енин, отметив, что ранее Тегеран заявлял, что готов выплатить компенсацию.

"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля – Ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", – сказал дипломат.

Он пояснил, что пока не приходится говорить о компенсации, ведь будут проводиться дополнительные экспертизы.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", – добавил Енин.

По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

"Мы над ней (над политической волей – Ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", – резюмировал Енин.

Ранее Евгений Енин заявил, что Украина намерена получить компенсацию для МАУ от Ирана из-за крушения самолета в Тегеране.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.