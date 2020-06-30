Иран обратился в Интерпол для розыска Трампа

Власти Ирана обратились в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с запросом на розыск президента США Дональда Трампа, а также десятков других высокопоставленных чиновников страны.

Прокуратура Исламской республики считает их причастными к гибели генерала Касема Сулеймани в Ираке, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

В Интерполе ответили, что не принимают во внимание подобные запросы. При этом в комментарии агенству AFP представитель организации не подтвердил, обращалась ли к ним иранская сторона, пишет DW. Устав организации запрещает ей вмешательство "политического, военного, религиозного или расистского" характера.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что убитый американцами генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани "плохо отзывался" о его стране.