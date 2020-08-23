Попали две ракеты. В Иране отчитались о расшифровке 'черных ящиков' сбитого самолета МАУ

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала данные из "черных ящиков" украинского пассажирского самолета МАУ, который был сбит у Тегерана в январе.

Как написало агентство Tasnim News, во время пресс-конференции 23 августа руководитель организации Торадж Декани раскрыл некоторую информацию, полученную с диктофона в кабине и регистратора данных полетов. Чиновник сказал, что президент Ирана приказал обнародовать данные об украинском самолете с полной прозрачностью.

Так, следственно-оперативная группа установила, что самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва все происходило в обычных условиях.

"Черный ящик" зафиксировал все звуки в кабине в течение 19 секунд после взрыва ракеты, а двигатели не перестали работать сразу. Экипаж из трех человек пытался контролировать ситуацию и управлять самолетом до последнего момента. Разговор в кабине свидетельствует об электрических проблемах, поэтому было решено включить дополнительный блок питания.

По экспертным данным, изнутри пассажирского салона не долетали никакие звуки, а разговоры и реакция экипажа свидетельствуют об их физическом здоровье в момент полета.

Декани отметил, что, поскольку запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета достигла самолета минимум через 25 секунд после первого взрыва, невозможно проанализировать ее влияние на самолет.

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