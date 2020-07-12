Иран назвал официальную причину катастрофы украинского Boeing

Причиной катастрофы украинского Boeing 737-800, упавшего 8 января возле Тегерана, назван человеческий фактор.

Как сообщает Tasnim со ссылкой на отчет Агентства гражданской авиации Ирана, комплекс ПВО, сбивший самолет по ошибке, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", – говорится в докладе.

Также отмечается, что после перемещения не была выполнена перенастройка комплекса.

Согласно отчету, из-за неправильных настроек система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. На самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

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