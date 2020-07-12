Иран назвал официальную причину катастрофы украинского Boeing
Комплекс ПВО, сбивший самолет по ошибке, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен
Это привело к изменению его географического положения и направления
Из-за неправильных настроек система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся в сторону Тегерана
В Иране заявили, что катастрофа украинского Boeing вызвана неверной настройкой расчета ПВО.
Причиной катастрофы украинского Boeing 737-800, упавшего 8 января возле Тегерана, назван человеческий фактор.
Как сообщает Tasnim со ссылкой на отчет Агентства гражданской авиации Ирана, комплекс ПВО, сбивший самолет по ошибке, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.
"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", – говорится в докладе.
Также отмечается, что после перемещения не была выполнена перенастройка комплекса.
Согласно отчету, из-за неправильных настроек система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. На самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Иран также согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом самолете. Соглашение уже подписали.