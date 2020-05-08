Иран накрыло сильное землетрясение: есть жертвы. Фото и видео
В Иране в ночь на 8 мая произошло землетрясение магнитудой 5,1. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
По сведениям Иранского национального сейсмологического центра эпицентр землетрясения был в округе Дамаванд на глубине 7 километров, передает Al Alarabiya.
Министр здравоохранения Ки Ануш Джаханпур сообщил в Twitter, что минимум семь человек получили ранения, а один погиб. Однако издание пишет, что количество жертв – двое, а раненых уже 11.
Ближайшими городами к эпицентру землетрясения являются Демавенд, Рудехен и Бумехен. Из-за сильных толчков люди покинули свои дома и провели ночь на улице. В результате ЧП были повреждены дома.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели.
Как сообщал OBOZREVATEL, в очаге коронавируса в Италии произошло землетрясение.