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8 мая • обновлено в 12:16
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Иран накрыло сильное землетрясение: есть жертвы. Фото и видео

1.6т
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В Иране в ночь на 8 мая произошло землетрясение магнитудой 5,1. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

По сведениям Иранского национального сейсмологического центра эпицентр землетрясения был в округе Дамаванд на глубине 7 километров, передает Al Alarabiya.

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Twitter Living in Tehran

Министр здравоохранения Ки Ануш Джаханпур сообщил в Twitter, что минимум семь человек получили ранения, а один погиб. Однако издание пишет, что количество жертв – двое, а раненых уже 11.

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Twitter Living in Tehran

Ближайшими городами к эпицентру землетрясения являются Демавенд, Рудехен и Бумехен. Из-за сильных толчков люди покинули свои дома и провели ночь на улице. В результате ЧП были повреждены дома.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели.

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Twitter Living in Tehran

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Twitter Living in Tehran

Как сообщал OBOZREVATEL, в очаге коронавируса в Италии произошло землетрясение.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Иран
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