Отправят в Россию? В США озвучили судьбу "черных ящиков" с украинского Boeing

"Черные ящики" с украинского Boeing 737, который потерпел крушение в Иране, могут быть отправлены в Россию для расшифровки.

Об этом пишет CNN. Причиной может стать отсутствие у Тегерана соответствующих возможностей.

"Мы не знаем, есть ли у Ирана технологии для расшифровки. Если нет, Иран должен решить, куда отправить два ящика", – сказано в статье.

В США озвучили судьбу "черных ящиков" с украинского Boeing Известия

Отмечается, что если в стране нет технологий для анализа данных "черных ящиков", они обычно отправляются в государства, где есть большой опыт и инструменты для считывания необработанных данных о полете, – к примеру, Великобритания, США, Франция и Австралия.

При этом издание допускает, что ящики могут быть отправлены и в Россию, у которой есть возможности для считывания таких данных.

Интересным при этом является тот факт, что среди пассажиров самолета не было граждан России. Более того, в СНБО Украины выразили мнение, что причиной катастрофы могла стать произведенная в РФ ракета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!