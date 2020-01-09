Отправят в Россию? В США озвучили судьбу "черных ящиков" с украинского Boeing

"Черные ящики" с украинского Boeing 737, который потерпел крушение в Иране, могут быть отправлены в Россию для расшифровки.
Об этом пишет CNN. Причиной может стать отсутствие у Тегерана соответствующих возможностей.
"Мы не знаем, есть ли у Ирана технологии для расшифровки. Если нет, Иран должен решить, куда отправить два ящика", – сказано в статье.
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Отмечается, что если в стране нет технологий для анализа данных "черных ящиков", они обычно отправляются в государства, где есть большой опыт и инструменты для считывания необработанных данных о полете, – к примеру, Великобритания, США, Франция и Австралия.
При этом издание допускает, что ящики могут быть отправлены и в Россию, у которой есть возможности для считывания таких данных.
Интересным при этом является тот факт, что среди пассажиров самолета не было граждан России. Более того, в СНБО Украины выразили мнение, что причиной катастрофы могла стать произведенная в РФ ракета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
В Иране заявили, что пилот самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, с самого начала полета не мог связаться с башней и диспетчером, о чем свидетельствуют данные проверки "черного ящика" экипажа.
Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о катастрофе. По данным специалистов, "черные ящики" повреждены.
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