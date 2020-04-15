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15 апреля • обновлено в 11:19
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Иран хочет запретить Украине судиться за сбитый самолет МАУ: озвучен коварный меморандум

2.2т
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Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались от права подавать в суд из-за сбитого Boeing МАУ.

Проект меморандума уже направлен в МИД Украины. В документе призывали согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы, передает "Радіо свобода".

Также в меморандуме отмечено, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

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Еще в тексте говорится, что Иран может допустить к расследованию международных экспертов, но только если официальный Тегеран признает, что не сможет сам проанализировать "черные ящики".

Кроме того, в меморандуме не указано, кто ответственный за выплату компенсаций семьям погибших. Еще не указаны четкие положения по идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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