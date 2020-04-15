Иран хочет запретить Украине судиться за сбитый самолет МАУ: озвучен коварный меморандум

Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались от права подавать в суд из-за сбитого Boeing МАУ.
Проект меморандума уже направлен в МИД Украины. В документе призывали согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы, передает "Радіо свобода".
Также в меморандуме отмечено, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.
Трагедия МАУ в Иране
Еще в тексте говорится, что Иран может допустить к расследованию международных экспертов, но только если официальный Тегеран признает, что не сможет сам проанализировать "черные ящики".
Кроме того, в меморандуме не указано, кто ответственный за выплату компенсаций семьям погибших. Еще не указаны четкие положения по идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Также журналист раскрыл, почему Иран согласился на выплату компенсаций семьям погибших.
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