Иран может взять вину за крушение самолета МАУ – СМИ

Иранское правительство может взять на себя ответственность за крушение украинского самолета Boeing 737.

Об этом сообщило издание Iran International вечером 10 января со ссылкой на несколько источников.

Утверждается, что группа экспертов в Иране расследует версию о том, что ракета попала в лайнер из-за человеческой ошибки.

По неофициальным данным других ресурсов, руководство Ирана может выступить с таким заявлением уже 11 января на пресс-конференции, где расскажет свою версию трагедии.

چند منبع در ایران به ایران اینترنشنال گفته‌اند که یک تیم کارشناسی در ایران در حال بررسی گزارش هایی است که بر اساس آن خطای انسانی عامل شلیک موشک به سوی هواپیما بلافاصله پس از برخاستن از فرودگاه امام بوده است. — ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) 10 января 2020 г.

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