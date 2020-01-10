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10 января • обновлено в 22:44
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Иран может взять вину за крушение самолета МАУ – СМИ

24.2т
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Иранское правительство может взять на себя ответственность за крушение украинского самолета Boeing 737.

Об этом сообщило издание Iran International вечером 10 января со ссылкой на несколько источников.

Утверждается, что группа экспертов в Иране расследует версию о том, что ракета попала в лайнер из-за человеческой ошибки.

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По неофициальным данным других ресурсов, руководство Ирана может выступить с таким заявлением уже 11 января на пресс-конференции, где расскажет свою версию трагедии.

Иран может взять вину за крушение самолета МАУ – СМИ
Иран может взять вину за крушение самолета МАУ – СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В отличии от Украины и борта MH-17 Иран сразу предоставил все переговоры пилотов и вышки. А так же все расшифровки по ведению с радаров. Украина получила все и по первому требованию. Со своей же стороны В деле с МН-17 Украина сделала все, чтобы такие же данные не попали в руки комиссии по расследованию. Прямопротивоположное поведение показывает кто заинтересован в расследовании, а кто наоборот скрывает. У Ирана нечего скрывать, а у Украины было и есть.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Oleg Oleg, ты че дурачокя????На место аварии Мн 17 были макаки,которые без угрызение совести растамкавали вещи убитых детей и укр.поедставителей не допустили к месту аварии
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Тугай Юрий
Тугай Юрий
Oleg Oleg, Только слежение тогда велось уже российской стороной, поскольку территория не контролировалась Украиной, и все эти данные должны были представить россияне. И таки да, не предоставили. И таки да, РФ есть, что скрывать. Уж больно Путину не хочется в гаагскую тюрьму, хоть она и комфортная.
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