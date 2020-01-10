Иран может взять вину за крушение самолета МАУ – СМИ

Иранское правительство может взять на себя ответственность за крушение украинского самолета Boeing 737.
Об этом сообщило издание Iran International вечером 10 января со ссылкой на несколько источников.
Утверждается, что группа экспертов в Иране расследует версию о том, что ракета попала в лайнер из-за человеческой ошибки.
По неофициальным данным других ресурсов, руководство Ирана может выступить с таким заявлением уже 11 января на пресс-конференции, где расскажет свою версию трагедии.
چند منبع در ایران به ایران اینترنشنال گفتهاند که یک تیم کارشناسی در ایران در حال بررسی گزارش هایی است که بر اساس آن خطای انسانی عامل شلیک موشک به سوی هواپیما بلافاصله پس از برخاستن از فرودگاه امام بوده است.— ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) 10 января 2020 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Вскоре Канада, США и Великобритания заявили, что самолет, возможно, был сбит иранской ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия стран Запада не исключается, но пока не является подтвержденной.
При этом СБУ рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета МАУ в Иране: попадание ракеты и теракт.
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