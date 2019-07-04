"Иран, будь осторожен!" Трамп вспыхнул новыми публичными угрозами

Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Такое заявление он сделал в своем Twitter. "Иран только что выступил с новым предупреждением. Роухани говорит, что они будут обогащать уран до "такого уровня, до которого мы захотим", если не будет новой ядерной сделки", – пояснил он.
После этого последовало публичное предупреждение. "Иран, будь осторожен с угрозами. Они могут ударить по вам так, как не ударяли ни по кому прежде", – написал Трамп.
Дональд Трамп
Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 июня Иран официально объявил, что страна скоро превысит ограничения на ядерное топливо, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
В ответ на это Трамп заявил, что в случае военного столкновения американских и иранских сил будет "разрушение", которого Иран ранее "никогда не видел".
24 июня Трамп дал отмашку провести кибератаку на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет. В этот же день он подписал указ об ужесточении санкций против Ирана.
25 июня Трамп повторил угрозы, отметив, что на любые атаки со стороны Ирана США готовы ответить "превосходящей силой" вплоть до уничтожения страны.
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