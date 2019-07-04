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"Иран, будь осторожен!" Трамп вспыхнул новыми публичными угрозами

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Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Такое заявление он сделал в своем Twitter. "Иран только что выступил с новым предупреждением. Роухани говорит, что они будут обогащать уран до "такого уровня, до которого мы захотим", если не будет новой ядерной сделки", – пояснил он.

После этого последовало публичное предупреждение. "Иран, будь осторожен с угрозами. Они могут ударить по вам так, как не ударяли ни по кому прежде", – написал Трамп.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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