"Иран, будь осторожен!" Трамп вспыхнул новыми публичными угрозами

Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Такое заявление он сделал в своем Twitter. "Иран только что выступил с новым предупреждением. Роухани говорит, что они будут обогащать уран до "такого уровня, до которого мы захотим", если не будет новой ядерной сделки", – пояснил он.

После этого последовало публичное предупреждение. "Иран, будь осторожен с угрозами. Они могут ударить по вам так, как не ударяли ни по кому прежде", – написал Трамп.

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before!