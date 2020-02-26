Уход с поста помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, который отвечал за направление непризнанных республик, курировал спецоперации по дестабилизации Украины и многие другие гибридные проекты, не стал чем-то удивительным. По крайней мере, лично для меня.

Серого кардинала гибридного фронта, представляющего в высоких кремлевских кабинетах интересы МО РФ в непосредственном лице ГРУ, достаточно давно, а особенно начиная с 2014 года ущемляли, сливали и давили основные структурные конкуренты из ФСБ. В итоге так и получилось, что Суркова и покровительствующую ему контору в 2019 окончательно загнали в глухой тупик и после финальных испытаний в виде “Нормандской встречи”, прошедшей для Путина в дискомфортном режиме и Абхазского криминального бунта, Асланбека Андарбековича Дудаева – ушли.

Но Асланбек Андарбекович Дудаев, если кто не знает, то это реальное имя, отчество и фамилия Владислава Суркова решил напоследок разродиться большим интервью, для издания "Актуальные комментарии". И это так же было ожидаемо, ведь после такого унизительного изгнания из пула особо приближенных, не оставить за собой последнее слово Андарбекович просто не мог. Да и коллеги не поймут, если после столь солидной выслуги лет, он пощёчину от фэсов оставит без комментариев. Именно комментариев, поскольку, как показывают последние годы, большее МО РФ и ГРУ в границах РФ уже не то чтобы не могут, но и не осилят.

Однако, выход на последний поклон у Андарбековича вышел, мягко говоря, скомканный и фальшивый.

Сейчас, что российские, что украинские СМИ, все в едином порыве обсуждают его фразы о том, что Украины нет, а есть “украинство” - специфическое расстройство умов, а принуждение силой к братским отношениям – это единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении.

Собственно, в этих словах, для людей, отслеживающих проекты Суркова и его нарративы посылаемые по информационным каналам, как российскому обществу, так и в Украину, нет ровным счетом ничего нового, и я бы даже сказал цитатой бывшего босса Андарбековича: “Скучно девочки!” Тем не менее, создается такое впечатление, что “загнанная лошадь”, вещающая про несуществующую Украину, при этом всю свою жизнь, прожившая под ненастоящими именем и фамилией, стыдящаяся своего происхождения, до сих пор не понимает, что её “ушли” всерьез и навсегда.

Владислав Сурков, на протяжении всех этих лет ублажавший своего хозяина всем и возможными способами, от реализации весьма амбициозных и рискованных гибридных проектов, до публикации идолопоклоннических статей аля “Долгое государство Путина” в “Новой газете” до сих пор не осознает своего статуса и последствий.

С другой стороны, именно под аккомпанемент данного интервью в российском сегменте, пестрящим “инсайдами” заговорили о том, что среди изменений в Конституцию РФ будут включены и нормы, позволяющие гибридным территориям войти в состав России. Речь идет, в частности, об Абхазии и Южной Осетии.

Станет ли настолько сильно рисковать Кремль, ведь подобный финт выльется в однозначные санкции, влекущие потери на сотни миллиардов долларов – покажет время. Но судя по всему “лошадь” и вправду ещё не осознала степень своей загнанности и пытается всячески принимать участие в гонке. Как бы и вправду с ней в ближайшем будущем, за подобную ретивость и не поступили по классической схеме.

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