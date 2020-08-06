Лукашенко дал большое интервью Гордону: главные тезисы о Путине, Зеленском и агрессии России

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказался о ситуации в Украине, аннексии Крыма и Владимире Путине.

Запись разговора была опубликована 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона". OBOZREVATEL собрал самые важные заявления беларусского главы и его громкие высказывания.

О президенте РФ Владимире Путине

По мнению Лукашенко, у Путина "есть хорошая черта" – не отступать от обещанного, однако в России происходит "барахтанье" из-за противоречий в правительстве.

"Знаете, когда я его встретил в первый раз президентом, ну, это был больше воспитанный сотрудник КГБ, в хорошем смысле этого слова. Он наблюдал за ситуацией, опыта у него особо не было в этих хитросплетениях.

Но вел он себя всегда достойно. Он на рожон никогда не лез, не спорил, точки зрения выслушивал, оставлял за собой право потом подумать, еще где-то сказать. Сейчас он все знает. Ему не надо дополнительно думать, у него компьютер работает", – высказался политик о Путине.

Он также назвал главу РФ "своим старшим братом". "Не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие, младшие, а, действительно, и по возрасту и по весу – старший брат", – сказал беларусский лидер. Он добавил, что "старший брат должен младшего поддерживать".

Дмитрий Гордон

Александр Лукашенко

О любви к Украине

Лукашенко сказал, что его корни "зарыты где-то между Киевом и Черниговом". Дед политика родился на хуторе Понурка, ныне – Сумской области.

Журналист спросил у собеседника, является ли он из-за этого "немножко украинцем". "Ну, не немножко. Немножко украинцев не бывает, это крепко украинцы", – ответил Лукашенко.

Также он признался, что очень любит Украину и может ее по территории и по природе сравнить с Францией, однако более душевной.

Лукашенко отметил, что два с половиной года служил в Украине в погранотряде. Он сказал, что его поразил Львов, в Украине он также впервые увидел горы.

О Владимире Зеленском

Президент Украины, по мнению Лукашенко, хороший человек, который притягивает к себе других, однако "закваски" в роли главы государства ему не хватает.

"Володя хороший. Мне его жаль. Не мне вам объяснять ситуацию, какая сложилась в Украине. Он хоть не глупый человек, но из другой сферы. Президентами не становятся, президентами рождаются", – считает Лукашенко. "Боюсь, что ему не хватит времени", – добавил он.

Президент Беларуси отметил, что Зеленский очень "раскованный, улыбчивый и компанейский мужик". Он признался, что президент Украины его смешил во время встречи.

"Он не специально смешил. Он просто сам такой. Он такое ляпнет, в хорошем смысле слова, ну просто умрешь от смеха. Он рожден таким, раскованным, улыбчивым, компанейским мужиком. Он притягивает людей, в этом его особенность", – сказал белорусский лидер.

Скрин записи интервью

Об аннексии украинского Крыма

В том, что страна лишилась своей территории, Лукашенко обвинил Украину.

Он заявил, что стал бы воевать и "там полегли бы тысячи", но не отдал землю. "Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории", – считает Лукашенко.

На комментарий о том, что полуостров якобы не было чем оборонять, он ответил: "Как нечем? Что, пистолетов, автоматов не было? Что, артиллерии в Крыму не было?"

Однако, президент подчеркнул, что "стрелять – последнее дело". "Я никогда не начну стрелять первым, это большая глупость и это будет подарок врагам, но дам вооруженный отпор, если все варианты будут исчерпаны", – сказал он.

Глава Беларуси считает, что Россия уже не отдаст Крым. На вопрос о конкретных лицах, которые сдали полуостров, политик не ответил, но сказал, что за это отвечало высшее украинское руководство.

Кроме того, он рассказал о своем диалоге с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. "Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" – спросил Лукашенко. "Кажется", – ответил Шойгу.

Лукашенко и Гордон

О ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Беларусь выдаст Украине боевиков российской частной военной компании после того, как будет доказана их вина, заявил Лукашенко.

Он утверждает, что спецслужбы Беларуси отслеживали перемещение задержанных и знают, кто из России отдавал им команды.

"Мы контролировали полностью, откуда они получали команды из России", – сказал президент.

Он рассказал о том, что украинские спецслужбы предупредили Минск о проникновении в страну еще одной группы боевиков. Сейчас их ищут по всей Беларуси.

Россия – агрессор?

Гордон спросил у Лукашенко: "Понимаете ли вы, что по отношению к Украине Россия является захватчиком и агрессором?"

Политик несколько секунд подумал, а потом ответил: "Ситуация плохая. Наверно, вы имеете право так высказываться. Я никогда так не говорю и не скажу – захватчик или агрессор".

Он сказал, что если сделает это, то "потеряет свою роль друзей и братьев". Украинцев, беларусов и россиян президент назвал "родными".

Предлагаем посмотреть полную версию интервью на видео:

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