Интерпол предупредил о неожиданной опасности поставок вакцины от COVID-19

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предсказал всплеск преступлений во время поставок "жидкого золота" – вакцины от коронавируса.

В интервью деловому еженедельнику WirtschaftsWoche он заявил, что будут происходить кражи и взломы складов, нападения на поставки вакцин.

Кроме того, Интерпол ожидает большего числа случаев коррупции, связанных с вакцинацией от COVID-19, а также фальсификаций и незаконной рекламы вакцин.

"За всю свою долгую полицейскую карьеру я такого никогда не видел: вирус распространяется из Азии по всем континентам, а за ним следует параллельная пандемия преступности", – отметил Шток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше и Чехии в конце следующей недели должны начаться кампании по вакцинации от коронавируса. Украина же и в 2021 году может не получить широкий доступ к ней.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину, потому что потеряла позиции в мире и Европе.