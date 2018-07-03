Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, такая перспектива является "неблагоприятной", однако к этому "может привести политика Запада". Об этом заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев. – Ред.

Насколько я понимаю, речь идет о подмене корневых серверов системы DNS на их "национальные аналоги". Это возможно, и это приведет к распаду всей сети на только относительно связанные сегменты.

Как это будет выглядеть с т.з. пользователей... Сложно сказать. При некотором напряжении на заблокированные иностранные сайты можно будет прорваться, наверное. Хотя, конечно, при желании сегмент можно обособить, оставив обмен с внешним миром только через несколько государственных точек обмена, по строгим правилам, со 100% цензурой.

Это все очень дорого, очень глючно, но я в наших "лидеров" верю. Они и на это пойдут.

Когда власти РФ могут пойти на создание альтернативного интернета? Как это воспримут россияне?

Сложный вопрос. Количество глюков будет просто чудовищным, так что... Нет, не знаю. Нормальные были бы - только в критической ситуации, а наши.... По любому поводу.

Как воспримут? Не знаю, мне вот придется уезжать, я работать не смогу. Путинский же "электорат" может и перетерпит, фконтактик с одноклассниками работать будут.

Придется ли в таком случае разрабатывать собственный софт?

Зачем свой софт? Пользоваться-то кто мешает? На сайты активации Windows можно пробить маршрут, что угодно. Но вот чтобы ВСЁ работало - нет. Глюков будет столько, что я даже прогнозировать не буду последствия.

Я могу предположить, что будет работать (белый список), но это немного: "российские соцсети", поисковик Яндекса, mail.ru госуслуги и всякие официальные сайты - госорганов, телеканалов и так далее. Активация Windows, да - скорее всего, со всем доменом MS. Возможно, то что хостится на российских мощностях будет работать, домен .РФ тоже. За остальное не ручаюсь.

Остальное как пойдет, не считая "черного списка", который точно работать не будет.