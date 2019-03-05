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/Новости мира

Интеграция Беларуси с Россией: Лукашенко выдвинул жесткое условие

17.1тЧитать материал на украинском

Беларусь готова пересмотреть подходы к интеграции с Россией, а также сохраняет приверженность идее союзного проекта.

Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, отметив основной принцип – равные условия, передает Белта.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в РФ. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал он.

Лукашенко добавил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией, но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов.

"Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных направлениях проблем практически не существует", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

belnovosti.by

Президент также напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

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"Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", - сказал Лукашенко.

"Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать", - добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Комментарии
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Интересно
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Пидороссии нельзя верить. Они кидают на каждом шагу. Лука сам это прекрасно знает. Он просто делает вид что ему интересно о чем-то говорить с кидалами.
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5
3
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Теркин Василий, события последних лет говорят о том что нет такого договора которого рашка не может нарушить если ей это будет выгодно.
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3
0
Теркин Василий
Теркин Василий
ПНХ ПТН, исторически всегда с Украины шло предательство, особенно когда Россия становилась чуть слабее.
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0
6
Теркин Василий
Теркин Василий
Восстановление Союза начато -сначала Беларусь, затем и Украина подтянется когда в ней народ поймет в какую пропасть их толкают нацики
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2
6
2 из 9 ответов | показать все
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Теркин Василий, Сосали, сосете и будете сосать.Не видать вам Украины. Уши дохлого осла вам, а не Украину.
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1
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Spiridonov Alexandr, В туаелете будет побеждать, как недавно в МИД победило.
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0
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