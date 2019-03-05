Интеграция Беларуси с Россией: Лукашенко выдвинул жесткое условие

Беларусь готова пересмотреть подходы к интеграции с Россией, а также сохраняет приверженность идее союзного проекта.

Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, отметив основной принцип – равные условия, передает Белта.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в РФ. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал он.

Лукашенко добавил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией, но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов.

"Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных направлениях проблем практически не существует", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко belnovosti.by

Президент также напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

"Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", - сказал Лукашенко.

"Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать", - добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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