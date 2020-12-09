Пришельцы и США заключили соглашение об экспериментах на Земле, – израильский генерал

Бывший глава космической программы Израиля Хаим Эшед заявил, что земляне контактировали с инопланетянами из "галактической федерации", а между правительством США и пришельцами даже подписано соглашение.

Об этом сообщило израильское издание Yediot Aharonot. По словам профессора, генерала в отставке Эшеда, пришельцы якобы попросили не публиковать информацию о них из-за того, что человечество "еще не готово".

По словам экс-военного, инопланетяне интересовались человечеством, чтобы понять "структуру Вселенной".

Он сообщил, что между видами были заключены соглашения о сотрудничестве, в частности о создании "подземной базы на Марсе".

Также существует соглашение между правительством США и пришельцами о проведении на Земле экспериментов, подчеркнул Эшед.

О существовании пришельцев якобы знает президент США Дональд Трамп. Он был готов "раскрыть информацию", но его попросили не делать этого, уточнил бывший израильский военный.

Реакция на высказывания Эшеда от Белого дома и официальных лиц Израиля пока не известна.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что американские ученые проектировали наиболее вероятный внешний вид инопланетной жизни. Согласно их заключению, космические организмы напоминают пасту.

Ученые проанализировали микробов в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском парке. Выяснилось, что одноклеточные живые существа формируют бактериальные маты, состоящие из нитевидных волокон.

Ученые предположили, что эти микроорганизмы похожи на живых существ, которые могут жить на других планетах, в том числе и Марсе, поскольку там были найдены пастообразные камни.