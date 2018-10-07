Ингушетия восстала против Кадырова и Путина: десятки тысяч людей вышли на улицы

В воскресенье, 7 октября, в столице Ингушетии Магасе прошли протесты против сдачи территорий соседней Чечне.

Об этом сообщает MK.RU. Помимо Конституционного суда и половины парламента, оппозицию поддержало местное духовенство. По словам очевидцев, количество участников народного схода достигло 30 тысяч человек, притом что в столице республики проживают меньше 9 тысяч человек. Правительство санкционировало митинг как минимум до 15 октября.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что члены его правительства должны объяснить людям, что соглашение с Грозным выгодно для них. При этом он сам не хочет выходить к народу. Ранее глава республики пытался наладить диалог лично, но в ответ его закидали бутылками. Теперь он угрожает организаторам протестов и депутатам, обвинившим его в фальсификации голосования по границе, уголовным преследованием.

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Между тем, протестующие утверждают, что Евкуров предал интересы республики. В частности, глава Ингушетии заявил через все доступные ему СМИ, что обмену территориями подлежат около 2 тысяч гектаров на северо-востоке Ингушетии. Однако люди ознакомились с подписанным указом и заметили, что речь идет о сдаче порядка 20 тысяч гектаров, большая часть которых приходится на юго-восточную часть республики.

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MK.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу. После этого в Ингушетии начались протесты.