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ПолитикаЭкономика

Ингушетия восстала против Кадырова и Путина: десятки тысяч людей вышли на улицы

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В воскресенье, 7 октября, в столице Ингушетии Магасе прошли протесты против сдачи территорий соседней Чечне.

Об этом сообщает MK.RU. Помимо Конституционного суда и половины парламента, оппозицию поддержало местное духовенство. По словам очевидцев, количество участников народного схода достигло 30 тысяч человек, притом что в столице республики проживают меньше 9 тысяч человек. Правительство санкционировало митинг как минимум до 15 октября.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что члены его правительства должны объяснить людям, что соглашение с Грозным выгодно для них. При этом он сам не хочет выходить к народу. Ранее глава республики пытался наладить диалог лично, но в ответ его закидали бутылками. Теперь он угрожает организаторам протестов и депутатам, обвинившим его в фальсификации голосования по границе, уголовным преследованием.

Ингушетия восстала против Кадырова и Путина: десятки тысяч людей вышли на улицы
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Между тем, протестующие утверждают, что Евкуров предал интересы республики. В частности, глава Ингушетии заявил через все доступные ему СМИ, что обмену территориями подлежат около 2 тысяч гектаров на северо-востоке Ингушетии. Однако люди ознакомились с подписанным указом и заметили, что речь идет о сдаче порядка 20 тысяч гектаров, большая часть которых приходится на юго-восточную часть республики.

Ингушетия восстала против Кадырова и Путина: десятки тысяч людей вышли на улицы

Telegram-канал "Спросите у Расула"

Ингушетия восстала против Кадырова и Путина: десятки тысяч людей вышли на улицы

MK.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу. После этого в Ингушетии начались протесты.

Место
Россия
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Вглядываюсь в фото с митинга в Магасе и никак не могу отыскать - а где ряженые под казаков дауны с нагайками разгоняющие толпу, где опущенная петушатня из НОДа, где ублюдок Стариков с его тухлым антимайданом, где кретины-дружины Путина, дырявый байкер Залдостанов и коллектив идиотов с Уралвагонзавода?... Тут целый майдан развернулся, а от них тишина. Что происходит кацапня?
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а бурятских "шахтеров" пуйло пришлет?
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Ференц Евгения, ну зачем так про краину
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Яковлев Валерий, сядешь на бутылка кацап? сядешь как миленький!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росия страна террорист! лилипута и убийцу кадыку на правило! вилы в пузо! Слава Ичкерии Слава Дагестану Слава Игушетии!
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