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Инфляция 2 млрд процентов: Венесуэлу вновь возглавил друг Путина

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В четверг, 10 января, состоялась инаугурация президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который известен своей симпатией к российскому лидеру Владимиру Путину.

Для Мадуро это станет вторым шестилетним сроком на посту главы государства, сообщает ТАСС. На выборах он победил с результатом в 68% голосов избирателей.

В ответ на это Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой и закрыл свое посольство там. Отказались признать президента и в США: Госсекретарь Майк Помпео заявил о нелегитимной узурпации власти со стороны Мадуро.

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Николас Мадуро

Николас Мадуро

Газета.Ру

"США продолжит вводить санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей", – сказано в заявлении. Призвал усилить давление на коррумпированный режим и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Мы призываем к демократии и свободе в Венесуэле", – написал он в Twitter.

Торжественная часть состоялась в Верховном суде

Торжественная часть состоялась в Верховном суде

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Отмечается, что за время первого срока политика Мадуро привела Венесуэлу к дефолту, инфляция превысила 2 млрд процентов, а миллионы граждан бежали из страны (около 10% населения).

Инфляция 2 млрд процентов: Венесуэлу вновь возглавил друг Путина

Telegram Meduza

Примечательно также, что ранее скандальный лидер также учредил вместо существующей национальной ассамблеи конституционное собрание, имеющее право изменять конституцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке покушения на него.

Персоны
Николас МадуроМайк Помпео
Место
Венесуэла
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