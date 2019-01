Инфляция 2 млрд процентов: Венесуэлу вновь возглавил друг Путина

В четверг, 10 января, состоялась инаугурация президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который известен своей симпатией к российскому лидеру Владимиру Путину.

Для Мадуро это станет вторым шестилетним сроком на посту главы государства, сообщает ТАСС. На выборах он победил с результатом в 68% голосов избирателей.

В ответ на это Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой и закрыл свое посольство там. Отказались признать президента и в США: Госсекретарь Майк Помпео заявил о нелегитимной узурпации власти со стороны Мадуро.

"США продолжит вводить санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей", – сказано в заявлении. Призвал усилить давление на коррумпированный режим и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Мы призываем к демократии и свободе в Венесуэле", – написал он в Twitter.

Отмечается, что за время первого срока политика Мадуро привела Венесуэлу к дефолту, инфляция превысила 2 млрд процентов, а миллионы граждан бежали из страны (около 10% населения).

Примечательно также, что ранее скандальный лидер также учредил вместо существующей национальной ассамблеи конституционное собрание, имеющее право изменять конституцию.

