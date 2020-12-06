Индонезия начнет массовую вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом

Индонезия получила первую партию вакцины от COVID-19 из Китая, чтобы начать массовое вакцинирование граждан.

Об этом сообщило 6 декабря Reuters со ссылкой на слова президента страны Джоко Видодо. Страна получила 1,2 миллиона доз от китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd.

Следующая партия объемом 1,8 млн доз должна поступить в январе 2021 года.

Кроме того, до конца года Индонезия намерена получить сырье и материалы для самостоятельного производства 15 миллионов доз вакцины.

Тестирование препарата от Sinovac Biotech в Индонезии началось еще в августе.

По словам Джокови, препарат нуждается в сертификации агентства по продовольствию и лекарствам (BPOM). Однако это не мешает продолжать подготовку к массовой вакцинации.

"Мы месяцами готовились, проводя моделирование в нескольких провинциях, и я уверен, что, как только будет принято решение, что мы можем начать вакцинацию, все будет готово", – сказал президент.

Испытания китайской вакцины Sinovac на последних стадиях также проводятся в Бразилии и Турции, а промежуточные результаты по эффективности в Бразилии ожидаются к середине декабря. В Турцию первая партия китайской вакцины должна поступить до 11 декабря.

Ежедневное число случаев заражения коронавирусом в Индонезии за последние недели увеличилось.

Общее количество подтвержденных случаев на 6 декабря составило 575 796. В стране самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Юго-Восточной Азии – 17740 случаев.

Статистика COVID-19 в Индонезии Worldmeters

Как писал OBOZREVATEL, массовая вакцинация от коронавируса в Украине может начаться осенью 2021 года. Чтобы преодолеть эпидемию, прививки должна сделать, как минимум, половина населения.