Индия вышла на второе место в мире по количеству зараженных COVID-19: власти ослабляют карантин

Индия за прошедшие сутки обогнала Бразилию и вышла на второе в мире место по количеству выявленных случаев коронавируса.

В воскресенье, 6 сентября, COVID-19 там подтвердили еще у более чем 91 тысячи человек, более тысячи скончались. Очагами распространения инфекции становятся небольшие города и деревни, сообщает Associated Press.

Как свидетельствуют данные Worldometers, общее количество зараженных в Индии составило более 4,2 млн человек. Из них больше 3,2 млн пациентов выздоровели, свыше 71 тысячи – скончались. Активных случаев в стране осталось около 900 тысяч.

Так, будучи второй по численности населения страной в мире с 1,4 миллиарда человек, Индия почти месяц фиксирует самый большой в мире ежедневный рост случаев коронавируса. По общему количеству зараженных COVID-19 сейчас страна уступает только США, где инфицировались более 6,2 миллиона человек.

Коронавирусом в Индии заразились более 4,2 млн человек. Worldometers.info

Но несмотря на более чем 2 миллиона новых случаев заражения за последний месяц и распространение вируса по небольшим городам и деревням страны, правительство Индии продолжает ослаблять ограничения, чтобы попытаться реанимировать экономику. Она за второй квартал года резко сократилась на 23,9% в сравнении с 2019-м.

Так, спустя пять месяцев после начала пандемии свою работу возобновил делийский метрополитен. В поезда теперь пускают только людей в защитных масках, у которых нет симптомов болезни. Отмечается, что до закрытия этот общественный транспорт перевозил в среднем 2,6 млн пассажиров в день.

В Индии после 5 месяцев простоя открылось метро

"Экономические проблемы Индии связаны с демонетизацией национальной валюты в 2016 году и поспешным введением налога на товары и услуги в следующем году. Но суровая вирусная изоляция, начавшаяся 24 марта 2020-го, еще больше усугубила экономические проблемы страны", – пишет АР.

В частности, когда премьер-министр Нарендра Моди приказал индийцам оставаться дома, вся экономика "остановилась" в течение четырех часов. Миллионы людей мгновенно потеряли работу, а десятки и тысячи рабочих-мигрантов, лишившись денег и опасаясь голода, вылетели из городов и вернулись в деревни. Беспрецедентная миграция не только разрушила экономику Индии, но и распространила вирус на самые отдаленные уголки страны.

Индия вышла на второе место после США по количеству случаев COVID-19. Worldometers.info

Сейчас, когда количество случаев COVID-19 резко возросло, большая часть Индии, за исключением зон повышенного риска, уже открылась, и власти говорят, что у них мало выбора.

"Хотя жизни важны, средства к существованию не менее важны", – сказал высокопоставленный чиновник федерального министерства здравоохранения Индии Раджеш Бхусан.

По словам экспертов, последние вспышки коронавируса поставили под сомнение стратегию Индии в борьбе с инфекцией, которая слишком сильно полагается на экспресс-тесты.

В Индии ввели массовое тестирование населения на COVID-19

Отмечается, что они дешевы, дают результаты за считанные минуты и позволили стране тестировать более миллиона пациентов ежедневно. При этом такие тесты также менее точны и могут пропустить инфицированных людей.

Но все же правительство Индии заявляет, что уровень выздоровления от COVID-19 в стране составляет 77,3%, а уровень летальности снизился примерно до 1,72%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ сообщила, что уровень смертности и заражений коронавирусом в мире снижается. Это свидетельствует о позитивной динамике пандемии COVID-19.