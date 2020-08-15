Индия установила антирекорд по числу новых зараженных COVID-19: статистика по миру на 15 августа. Обновляется

Состоянием на субботу, 15 августа, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 21,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 286 тысяч новых зараженных.

За минувшие сутки антирекорд по числу новых инфицированных был установлен в Индии – 66 тысяч, США – 61 тысяч и Бразилии – 49 тысяч.

За сутки от COVID-19 в мире умерло 5 946 пациентов. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США – 1 120, Бразилии – 1 007 и Индии – 990.

В Украине коронавирус диагностировали у 87 782 человек, скончались в период пандемии – 2 011, выздоровели – 46 797.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (5,5 млн), Бразилия (3,3 млн) и Индия (2,5 млн)

Новая экспериментальная вакцина повысила антитела к COVID-19 в 90 раз

В Украине установлен еще один рекорд по суточному приросту случаев коронавируса (+1732)

Главное за 14 августа:

02:50 – Власти Грузии сократили срок изоляции и обязательного карантина для своих граждан с 14 до 12 дней.

02:03 – В Москве от коронавируса за сутки скончались еще 12 человек. Всего в столице России умерли уже 4 645 пациентов.

01:21 – На поздних сроках беременности, в отличие от первого триместра, COVID-19 обычно не вызывает каких-либо патологий у плода, выяснили ученые.