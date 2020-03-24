Индия полностью закрывает границы из-за коронавируса: названы сроки

С полуночи 25 марта Индия, в которой живет 1,3 млрд человек, полностью закроет свои границы на въезд и выезд на три недели для борьбы с коронавирусом.

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О таком решении объявил премьер-министр страны Нарендра Моди, пишет The Economic Times. Кроме того, ограничения предусматривают даже запрет для граждан на выход из дома.

Индия закрыла границы из-за коронавируса lb.ua

"Небрежность некоторых людей и халатность в борьбе с коронавирусом подтолкнет страну в пропасть, такого быть не должно. Сейчас Индия находится на этапе, на котором наши сегодняшние действия решат, в какой степени мы сможем снизить воздействие этой катастрофы. Настало время снова и снова укреплять нашу решимость", – сказал Моди.

"Если мы не сможем справиться с предстоящим 21 днем полной блокировки по всей стране, то нас отбросит на 21 год назад", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Индия до 15 апреля аннулировала все туристические визы на фоне распространения в мире эпидемии коронавируса COVID-19. Соответствующее решение было принято во время встречи группы министров после того, как в стране резко выросли случаи опасного заболевания.

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