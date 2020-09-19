Индия опередила США по числу новых смертей от COVID-19: статистика на 19 сентября

Состоянием на утро субботы, на 19 сентября, Индия опередила США и Бразилию по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в мире – 93 тысяч случаев. В Штатах – 51 тысяч, Бразилии – 40 тысяч.

Также в Индии за сутки зарегистрировали больше всего летальных случаев – 1 221. При этом в США от болезни умерли 958 пациентов, а в Бразилии – 826. Всего в мире заразилось 30,7 млн человек, а скончались 956 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 169 472 человек. Умерли 3468 пациентов, выздоровели – 75 486.

По данным Worldometers, наша страна в этом списке занимает 25-е место по числу зараженных в мире.

Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в Украине начались клинические испытания четырех лекарственных средств против COVID-19.

Главное за 19 сентября:

По данным университета Хопкинса (США) в мире от коронавируса скончались 950 434 человека, а заразились 30 395 579:

США 198 509 / 6 723 305 Бразилия 135 793 / 4 495 183 Индия 84 372 / 5 214 677 Мексика 72 803 / 688 954 Британия 41 821 / 388 412 Италия 35 668 / 294 932 Франция 31 257 / 467 421 Перу 31 146 / 750 098 Испания 30 495 / 640 040 Иран 23 952 / 416 198 Колумбия 23 665 / 743 945 Россия 19 128 / 1 086 955