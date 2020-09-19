Индия опередила США по числу новых смертей от COVID-19: статистика на 19 сентября

Состоянием на утро субботы, на 19 сентября, Индия опередила США и Бразилию по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в мире – 93 тысяч случаев. В Штатах – 51 тысяч, Бразилии – 40 тысяч.
Также в Индии за сутки зарегистрировали больше всего летальных случаев – 1 221. При этом в США от болезни умерли 958 пациентов, а в Бразилии – 826. Всего в мире заразилось 30,7 млн человек, а скончались 956 тысяч.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 169 472 человек. Умерли 3468 пациентов, выздоровели – 75 486.
По данным Worldometers, наша страна в этом списке занимает 25-е место по числу зараженных в мире.
Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в Украине начались клинические испытания четырех лекарственных средств против COVID-19.
Главное за 19 сентября:
По данным университета Хопкинса (США) в мире от коронавируса скончались 950 434 человека, а заразились 30 395 579:
США 198 509 / 6 723 305
Бразилия 135 793 / 4 495 183
Индия 84 372 / 5 214 677
Мексика 72 803 / 688 954
Британия 41 821 / 388 412
Италия 35 668 / 294 932
Франция 31 257 / 467 421
Перу 31 146 / 750 098
Испания 30 495 / 640 040
Иран 23 952 / 416 198
Колумбия 23 665 / 743 945
Россия 19 128 / 1 086 955
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. "Сейчас мы сталкиваемся со второй волной... Я боюсь, что это абсолютно неизбежно", – сказал он.
Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты оказания помощи при коронавирусе, которые медики должны соблюдать в обязательном порядке. Документ был разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
В Черновицкой области за сутки коронавирусом заразились еще 124 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук. Всего в регионе уже 12 917 зараженных, из которых выздоровели 7 514 пациентов.