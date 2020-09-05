Состоянием на субботу, 5 сентября, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 26,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 300 новых инфицированных.

За сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Индии – 87 тысяч, США – 53 тысячи и Бразилии – 46 тысяч. Также больше всего новых летальных случаев зафиксировали в Индии – 1066, США – 1033 и Бразилии – 855.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Индия опередила США по числу новых зараженных COVID-19: статистика на 5 сентября. Обновляется

Индия опередила США по числу новых зараженных COVID-19: статистика на 5 сентября. Обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразился 130 951 человек. Умерли 2761 пациента, выздоровели – 60 613

По данным портала Worldometers, Украина занимает 25 место по количеству больных в мире

В ВОЗ сообщили, что эффективность создаваемой в разных странах мира вакцины против COVID-19 должна быть не меньше 50%

Индия опередила США по числу новых зараженных COVID-19: статистика на 5 сентября. Обновляется

Индия опередила США по числу новых зараженных COVID-19: статистика на 5 сентября. Обновляется

Главное за 5 сентября:

04:43 – В Украине де-факто использовали 30% средств, предусмотренных в "коронавирусном" фонде, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

01:03 – В Индии коронавирусом заразились уже более 4 млн человек. При этом 3,1 млн пациентов выздоровели и почти 70 тыс. скончались.

00:21 – Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса при благоприятном развитии событии может завершиться уже в октябре.

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