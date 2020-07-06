Индия обогнала Россию по количеству зараженных COVID-19: статистика на 6 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на понедельник, 6 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 11,5 млн. За предыдущие сутки было выявлено 175 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 44,5 тыс., Бразилии – 26 тыс., а также Индии – 23,9 тыс. Таким образом Индия оказалась на третьем месте в мировом антирейтинге по коронавирусу, обогнав Россию.

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Коронавирусом в мире заразились более 11,5 млн

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 48 500 человека. Умерли 1 249 пациентов, выздоровели – 21 376.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 2,9 млн), Бразилия (свыше 1,5 млн) и Индия (больше 697 тысяч). Россия занимает четвертое место с 681 тыс. инфицированных.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что 80% украинцев легко переносят коронавирус и не нуждаются в госпитализации.

Карта распространения коронавируса в Украине

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Главное за 6 июля:

06:00 – Врач пояснила, почему коронавирус у больных в Украине протекает легче.

04:15 – ВОЗ призвали принять меры из-за передачи COVID-19 по воздуху.

03:25 – В Украине в виде пилотного проекта откроют детский лагерь в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, несмотря на то, что они запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля.

01:21 – 239 ученых из 32 стран призвали ВОЗ обратить внимание на передачу COVID-19 воздушно-капельным путем и пересмотреть рекомендации.

00:20 – Греция с понедельника решила закрыть границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.