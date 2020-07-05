Индиец заказал себе защитную маску из золота весом в 2,5 кг

Житель индийского штата Махарашта Шанкар Кураде заказал себе защитную маску из золота, которая весит почти 2,5 килограмма.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Мужчина рассказал РИА Новости, что любит носить тяжелые золотые цепи и кольца, поэтому и решил сделать такой необычный заказ.

"Идея сделать золотую маску пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота", – отметил Кураде.

Обошлась маска индийцу в 3 870 долларов. В ней есть небольшие отверстия, чтобы можно было дышать.

"Касаемо ее эффективности, мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального дистанцирования", – пояснил мужчина.

Он также рассказал, что его поступок привлек внимание местных жителей и прессы.

"Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска – это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно", – подеркнул Кураде.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский политолог Вадим Карасев появился на телевидении в необычной кожаной маске на молнии и вызывал бурную реакцию в социальных сетях.