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Индиец заказал себе защитную маску из золота весом в 2,5 кг

Юрий Сергиенко
Мир
1,5 т.
Индиец Шанкар Кураде носит золотую маску

Индиец Шанкар Кураде носит золотую маску. Кадр видео YouTube.

Житель индийского штата Махарашта Шанкар Кураде заказал себе защитную маску из золота, которая весит почти 2,5 килограмма.

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Мужчина рассказал РИА Новости, что любит носить тяжелые золотые цепи и кольца, поэтому и решил сделать такой необычный заказ.

"Идея сделать золотую маску пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота", – отметил Кураде.

Обошлась маска индийцу в 3 870 долларов. В ней есть небольшие отверстия, чтобы можно было дышать.

"Касаемо ее эффективности, мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального дистанцирования", – пояснил мужчина.

Он также рассказал, что его поступок привлек внимание местных жителей и прессы.

"Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска – это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно", – подеркнул Кураде.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский политолог Вадим Карасев появился на телевидении в необычной кожаной маске на молнии и вызывал бурную реакцию в социальных сетях.

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