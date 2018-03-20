Вечный президент: Путину предрекли "черных лебедей"

Пожизненный президентский срок для Владимира Путина означает сохранение жизни.

"Оторваться от власти означает для него потерять жизнь", - сказал в интервью "Обозревателю" российский журналист Игорь Яковенко.

Отвечая на вопрос, имеются ли у Путина возможности для того чтобы организовать себе пожизненное пребывание на посту, журналист заверил: "Я думаю, что возможности есть".

В то же время он добавил: "Вопрос заключается в том, позволят ли ему это мир и Россия. Позволит ли ему мир беспроблемно находиться у власти. Будут ли в России по-прежнему отсутствовать силы, которые способны ему помешать".

В контексте непризнания Западом аннексии Крыма Яковенко заметил: "Какие проблемы по этому поводу испытывает лично Путин? Санкции? Но в кремлевском буфете меню от санкций не меняется. И все довольны. Посмотрите – госпожа Матвиенко не похудела с момента санкций. Депутаты Государственной думы, телеведущие прекрасно выглядят – они сияют, они радуются. Будут какие-то проблемы у граждан России. Пока снизились доходы на 15%. Плохо, но не критично".

По мнению журналиста, "что будет дальше – в значительной степени зависит от Запада. Пока шансы досидеть у Путина определенно есть. Но мы не знаем, каких "черных лебедей" дальше будет выпускать мир, и какие "черные лебеди" родятся в самой России".

Как писал "Обозреватель", ранее Игорь Яковенко заявил: Путин как "профессиональный вербовщик" завербовал большую часть страны.