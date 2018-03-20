УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Вечный президент: Путину предрекли "черных лебедей"

3.3тЧитать новость на украинском

Пожизненный президентский срок для Владимира Путина означает сохранение жизни.

"Оторваться от власти означает для него потерять жизнь", - сказал в интервью "Обозревателю" российский журналист Игорь Яковенко.

Отвечая на вопрос, имеются ли у Путина возможности для того чтобы организовать себе пожизненное пребывание на посту, журналист заверил: "Я думаю, что возможности есть".

Новости
Серьезный удар: в Англии придумали метод борьбы с Путиным с помощью ЧМ-2018

В то же время он добавил: "Вопрос заключается в том, позволят ли ему это мир и Россия. Позволит ли ему мир беспроблемно находиться у власти. Будут ли в России по-прежнему отсутствовать силы, которые способны ему помешать".

В контексте непризнания Западом аннексии Крыма Яковенко заметил: "Какие проблемы по этому поводу испытывает лично Путин? Санкции? Но в кремлевском буфете меню от санкций не меняется. И все довольны. Посмотрите – госпожа Матвиенко не похудела с момента санкций. Депутаты Государственной думы, телеведущие прекрасно выглядят – они сияют, они радуются. Будут какие-то проблемы у граждан России. Пока снизились доходы на 15%. Плохо, но не критично".

По мнению журналиста, "что будет дальше в значительной степени зависит от Запада. Пока шансы досидеть у Путина определенно есть. Но мы не знаем, каких "черных лебедей" дальше будет выпускать мир, и какие "черные лебеди" родятся в самой России".

Новости
Нелегитимен: в победе Путина нашли уязвимое место

Как писал "Обозреватель", ранее Игорь Яковенко заявил: Путин как "профессиональный вербовщик" завербовал большую часть страны.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивВыборы в РоссииСанкции против России
Персоны
Игорь ЯковенкоВладимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги