"Импотент": у Лаврова нахамили главе Минобороны Британии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков обвинил главу Минобороны Британии Гевина Уильямсона в "интеллектуальной импотенции" из-за заявления по поводу отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

"Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции", - заявил Конашенков, передает телеканал "Звезда".

Он обозвал обвинения Лондона и самих обвинителей "ничтожествами". По словам Конашенкова, Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков, но и якобы для "всевозможных контор по производству фейковых сенсаций".

"Поэтому к "фейковым обвинениям" России во всех смертных грехах со стороны Лондона у нас давно выработан стойкий иммунитет. Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, видимо только они одни и остались в арсенале вооруженных сил ее величества", - сказал он.

Напомним, Скрипаля отравили вместе с дочерью 4 марта в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом, разработанным еще во времена СССР.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятно, стоит за их отравлением. 14 марта она объявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов, которые имели отношение к разведке РФ.

Также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования.

Как сообщал "Обозреватель", Уильямсон посоветовал России из-за действий в Солсбери "отойти и заткнуться".